Россия потратит миллиарды рублей на борьбу с опасными инфекциями

Российские власти потратят два миллиарда рублей на борьбу с опасными инфекциями и распространением коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства выделят из резервного фонда правительства.

Глава кабмина поручил направить Роспотребнадзору два миллиарда рублей. Большая часть денег (857 миллиона рублей) пойдет на на создание комплекса из четырех специализированных лабораторий, где будут вестись разработки в сфере биохимии и инфекционной диагностики. Еще 223 миллиона рублей пойдет на создание ПЦР-центров. Они должны появиться, в том числе, в Москве, Казани, Петербурге, Омске и других городах.

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Кроме того, на эти деньги будут изучать изменчивость возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащать центры гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой. Также планируется усилить подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков предупредил, что Россию ожидает четвертая волна коронавируса. По его словам, COVID-19 не отступит в ближайшие 1,5-2 года. Он также предупредил, что осенью и весной ожидается подъем заболеваемости. Тимаков отметил, что 80-90 процентов населения России уже контактировали с COVID-19.