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Избирком отказался удовлетворить жалобы Вишневского на бюллетени с «двойниками»

Петербургский избирком отклонил жалобы кандидата Вишневского на бюллетени с «двойниками»
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отклонила жалобы кандидата в депутаты Государственной Думы, а также в депутаты Законодательного собрания города от партии «Яблоко» Бориса Вишневского на появление в избирательных бюллетенях кандидатов, которые изменили имя и фамилию на такие же, как у него. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает ТАСС.

«По буквальному смыслу статьи 79 федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы" такое указание [не прежнюю фамилию и прежнее имя кандидата] предусматривается только в том случае, если имеется полное совпадение фамилии, имени и отчества», — заявил член городского избиркома Олег Зацепа.

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Такое же решение было вынесено по аналогичной жалобе Вишневского относительно содержания избирательного бюллетеня на выборах депутатов заксобрания, где помимо него самого появились два кандидата с такими же именем и фамилией. Отчества у кандидатов-двойников отличались.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подготовит рекомендации для законодателей по противодействию использованию кандидатов-двойников во время предвыборных кампаний. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Поводом для скандала стало появление среди кандидатов в депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга двойников представителя партии «Яблоко» Бориса Лазаревича Вишневского. Это произошло после того, как эти самовыдвиженцы во время предвыборной кампании сменили имя и фамилию.

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