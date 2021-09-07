Анонсировано строительство курорта в Северной Осетии

Активное строительство курорта «Мамисон» в Северной Осетии начнут в 2022 году. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Гендиректор компании «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев пояснил, что к 2023 году там появится около 15 километров трасс.

Проект всесезонного курорта в Алагирском районе является одним из самых масштабных в регионе, однако его не могут реализовать последние десять лет. Решение о его создании было принято в 2013 году, а три года спустя финансирование было приостановлено. Территорию горно-рекреационного комплекса «Мамисон» лишили статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), но в 2019-м власти республики смогли вернуть курорту этот статус.

Проект подразумевает строительство более 20 километров горнолыжных трасс. В прошлом году правительство республики и Минэкономразвития подписали график мероприятий по развитию курорта до 2024 года. В бюджете заложено 7,4 миллиарда рублей на развитие этого проекта. Ожидается, что в ближайшее время в окрестностях села Калак построят две канатные дороги, здание сервис-центра и объекты инженерной инфраструктуры.