Мишустин приехал в Саратов

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Саратов с рабочей поездкой

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Саратов в рамках рабочей поездки, передает ТАСС.

Во время визита глава правительства планирует осмотреть строящуюся областную инфекционную больницу, трамвайное депо, а также технопарк Almaz-Digital. Кроме того, премьер-министр ознакомится с проектом реконструкции набережной реки Волги.

Также Мишустин планирует провести встречу с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым. Этот визит является первой поездкой Мишустина в Саратов на должности премьер-министра.

Ранее премьер-министр заявил о невозможности заменить людей роботами, так как только человек способен собрать настоящую команду и повести ее за собой.