Объяснено развитие рака легких у некурящих

Международная команда исследователей показала, что развитие рака у некурящих людей объясняется определенными наборами мутаций, вызванных естественными процессами в организме, и выделила три новых подтипа таких заболеваний. Статья ученых опубликована в журнале Nature Genetics.

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На некурящих людей приходится от 10 до 25 процентов случаев рака легких. Группа специалистов из Национального института онкологии США совместно с коллегами из Канады и Европы секвенировали геномы клеток опухолей 232 пациентов с немелкоклеточным раком легких, которые ранее никогда не курили. Из них 189 имели аденокарциному — самую распространенную форму рака легких, 36 — карциноидную опухоль.

Ученые проанализировали наличие в геноме опухолей мутационных подписей — паттернов мутаций, соотносящихся с определенными процессами в организме (как естественными, так и вызванными канцерогенными веществами). Выяснилось, что большинство мутационных подписей в геномах опухолей некурящих людей ассоциируются с внутренними процессами организма. Также исследователи не обнаружили мутационных подписей, связанных с курением — в том числе у 62 человек, которые были подвержены воздействию окружающего табачного дыма.

Анализ позволил исследователям выделить три новых подтипа рака легких у некурящих, ранжирующихся по уровню «шума» — количества изменений в геноме — в опухоли. Подтип «пиано» (с наименьшим их количеством) ассоциируется с активацией клеток-предшественников и растет на протяжении многих лет, а «меццо-форте» характеризуется мутациями в гене EGFR и растет быстрее. При «форте» происходит полное удвоение генома и другие крупные сдвиги в структуре ДНК опухоли — что больше всего походит на рак легких у курящих.

