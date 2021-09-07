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В Пакистане ответили на обвинения в поддержке наступления талибов в Панджшере

Пакистан: сведения о нанесении нами ракетно-бомбовых ударов по Панджшеру — выдумки
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Фото: Aamaj News Agency / Reuters

Пакистан отрицает свою поддержку наступления боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщил президент Пакистана Ариф Алви в своем обращении к гражданам по случаю национального Дня обороны.

«Сведения о нанесении нами ракетно-бомбовых ударов по Панджшеру — выдумки», — заявил пакистанский лидер. Также Алви отметил, что в составе вооруженных сил Пакистана нет истребителей F-15, которые, по разным сообщениям, наносили удары по позициям Фронта сопротивления в Панджшере. Он также отметил, что «пропаганду, дезинформацию и фейковые новости нужно сопоставлять с фактами».

Ранее вице-президент Афганистана Амрулла Салех обвинил Исламабад в поддержке талибов и, в частности, их штурма Панджшерской долины. Он также заявил, что талибским силам помогает не только пакистанская армия, но и террористы «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация).

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