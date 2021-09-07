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В Пакистане заявили о взаимодействии с Россией по Афганистану

Посол Пакистана заявил о намерении сотрудничать со спецслужбами России по Афганистану
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Фото: Wana News Agency / Reuters

Россия и Пакистан наладили гармоничное сотрудничество по ситуации в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Пакистана в России Шафката Али Хана.

По словам дипломата, у стран налажены регулярные каналы связи, которые развиваются очень плодотворно. При необходимости стороны могут активизировать взаимодействие спецслужб.

«У нас налажено отличное сотрудничество с Россией — это полная гармония в том, что касается общности интересов. И это произошло благодаря позитивной эволюции наших двусторонних отношений на протяжении последних десятилетий. Завоеванное доверие позволяет нам теперь сотрудничать по Афганистану: если будет какой-то кризис, мы можем координироваться», — сказал посол.

Ранее Афганистан обвинил Пакистан в поддержке боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России), которые вторглись в афганскую провинцию Панджшер. «Без сомнений, это непростая ситуация. Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана", их союзников из "Аль-Каиды" (запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан», — сказал вице-президент Афганистана Амрулла Салех.

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