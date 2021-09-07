У «БелАЗа» начались проблемы после санкций Евросоюза

Литовская таможня отказалась выпустить груз с запчастями для «БелАЗов» в Чили

Литовская таможня отказалась пропустить партию запчастей для самосвалов «БелАЗ», которые белорусский завод пытался отправить на экспорт через порт Клайпеды. Об этом говорится в сообщении литовской таможни.

Проблемы начались с партией, которая должна была пойти в Чили, где используется белорусская техника. Однако груз, как указали в таможне, попадает под санкции Евросоюза в отношении предприятий, близких к режиму президента страны Александра Лукашенко. В настоящее время решается вопрос дальнейшей судьбы 18 контейнеров с запчастями.

Санкции в отношении ряда белорусских предприятий введены после принудительной посадки самолета RyanAir, на борту которой находился оппозиционер, один из основателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Евросоюз утвердил меры давления в конце июня, а США подготовили свои только 9 августа. Они приурочили санкции к годовщине начала массовых протестов в республике, которые были связаны с предполагаемыми фальсификациями на президентских выборах.

В числе прочего Вашингтон поставил жесткие ограничения для экспорта калийных удобрений — основного экспортного продукта Белоруссии. Санкционные формулировки таковы, что с декабря 2021 года Минск лишится возможности поставлять удобрения через порты Литвы. Республике придется переориентировать потоки на российские порты, однако они значительно дороже, а кроме того, отдельной платы стоит подготовка инфраструктуры.

Западные санкции повлияли и на сотрудничество Минска с Китаем. Так, китайские кредиторы отказались переводить очередной транш кредита на строительство калийного горно-обогатительного комплекса, которым занимаются структуры российского миллиардера Михаила Гуцериева. Последний попал в санкционный список за близость к Лукашенко.