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Раскрыта судьба украинского правительства

Политолог Бортник: новый политический сезон на Украине ознаменуется перестановками кадров
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Фото: Pixabay

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник раскрыл судьбу правительства Украины в беседе с РИА Новости.

По его словам, новый политический сезон в стране ознаменуется кадровыми перестановками или даже отставкой кабинета министров, подготовкой новой версии конституции и социально-экономическими проблемами.

«Высока вероятность переформатирования руководства Рады до весны следующего года. Серьезными точками риска являются тарифная проблематика и вопросы войны на Донбассе», — сказал он. По его словам, Верховная Рада будет центром политики на протяжении осени и начала зимы.

Бортник отметил, что целый перечень важнейших законопроектов лежит в парламенте. «И это на фоне обострения отношений между офисом президента и спикером Рады Дмитрием Разумковым, на фоне необходимых ротаций в правительстве», — подчеркнул он.

Ранее уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова в письме к спикеру парламента Дмитрию Разумкову написала, что некоторые нормы законопроекта об олигархах, который вскоре будет рассматриваться Верховной Радой во втором чтении, противоречат положениям Конституции, что приведет к нарушению прав и свобод украинских граждан.

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