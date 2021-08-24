В Раде приняли законопроект о большом государственном гербе Украины

Верховная Рада на торжественном заседании в честь 30-летия независимости республики приняла в первом чтении законопроект о большом государственном гербе Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

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По данным источника, «за» проголосовали 257 депутатов Рады, большинство из которых являются членами президентской партии «Слуга народа». «Против» выступили 11 парламентариев.

От голосования воздержались фракция бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», а также депутаты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». По их мнению, изображение символов на гербе не доработано.

18 августа Зеленский решил созвать внеочередное заседание Верховной Рады для того, чтобы принять законопроект об изменении государственного герба страны. В июне украинский лидер внес в Верховную Раду законопроект о большом государственном гербе. Он также назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет».

Большой герб предусмотрен Конституцией Украины, однако все попытки его утвердить проваливались в парламенте. В ноябре прошлого года победителем конкурса на лучший эскиз большого герба стал заслуженный художник Украины и соавтор малого герба Алексей Кохан. Новый эскиз также подвергся критике, в том числе в Раде за низкое качество графики, несбалансированную композицию и «по-советски шароварного казака».