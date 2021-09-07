Джордж Сорос назвал трагической ошибкой работу с Китаем

Американский инвестор Джордж Сорос осудил BlackRock — первую инвестиционную компанию, которой Китай позволил работать в стране самостоятельно. Сорос считает, что BlackRock совершает трагическую ошибку и подвергает риску своих клиентов, предлагая им вкладываться в китайские активы, передает WSJ.

«Вливание миллиардов долларов в Китай сейчас — трагическая ошибка», — написал Сорос. Тем не менее BlackRock интенсивно расширяет свое присутствие на рынке. Сорос считает, что это может не только привести к потере денег клиентов фонда, но и нанести ущерб интересам национальной безопасности США и других демократических стран.

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Китай проводит репрессивную политику в отношении собственных компаний, из-за чего инвесторы боятся потерять деньги: Джордж Сорос решил резко сократить свое присутствие на китайском рынке и начал активно продавать акции. Вслед за ним крупный инвестфонд ARK Invest отказался от китайских ценных бумаг. Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным в мире врагом демократии. По его мнению, Конгресс США должен ограничить вложения в китайские компании и таким образом обезопасить инвесторов.

Политика Китая ставит американские компании в шаткое положение: с одной стороны, Си Цзыньпин облегчил иностранным инвесторам участие на внутренних рынках (в начале 2021 года китайские компании поставили исторический рекорд по привлечению зарубежного капитала), с другой — его правительство ужесточает контроль над частным сектором и конфликтует с США по многим вопросам, от кибербезопасности до нарушений прав человека в Синьцзяне. Однако крупные игроки, такие как Goldman Sachs, не разделяют позицию Сороса и считают, что инвестиционные возможности в Китае перевешивают возможные риски.