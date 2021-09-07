Россиянам разрешили заранее получать на карту часть зарплаты

Райффайзенбанк запустил для зарплатных клиентов сервис PayDay, который разрешает перевести на карту деньги за фактически отработанное количество дней. Сервисы по досрочной выплате зарплаты есть у других банков, но они оформляются как займы. Новый сервис предлагает россиянам не кредитные, а уже заработанные средства, пишет «Коммерсантъ».

Для того,чтобы получать заранее часть зарплаты, нужно разрешение работодателя. При подключении сервиса в учетную систему компании интегрируется модуль. Он автоматически фиксирует количество отработанного времени и другую информацию, влияющую на сумму заработка. Деньги переводятся с расчетного счета, открытого в рамках проекта.

Необходимый объем средств рассчитывается предприятием вместе с банком исходя из количества сотрудников и формата выплат. В Европе и Азии такие сервисы существуют уже несколько лет. В России главным тормозящим фактором является усложнение бухгалтерии. Заинтересованы в новом сервисе могут быть в основном большие корпорации, которые могут выделить часть средств на повышение лояльности сотрудников, отмечают эксперты.

Ранее сообщалось, что в России стало больше сотрудников среднего и крупного бизнеса с зарплатой от миллиона рублей и выше. В апреле этого года число таких работников было 17,1 тысячи человек (по сравнению с 11,29 тысячи в апреле 2019-го).