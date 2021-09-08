Названа возникающая от офисной работы болезнь

На Международном конгрессе Европейского респираторного общества было представлено новое исследование, посвященной офисной работе. Ученые заявили, что деятельность такого рода способствует появлению астмы. Специалисты назвали факторы, которые вызывают эту болезнь, сообщает EurekAlert.

Ученые проанализировали истории болезни 47 офисных работников с астмой, вызванной их профессиональной деятельностью. эти случаи были зарегистрированы Бирмингемской региональной службой профессиональных заболеваний легких. Так, 17 пациентов легкие оказались крайне чувствительны к попадающим вместе с воздухом частицам.

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Британский доктор Кристофер Хантли из Бирмингема заявил, что любая рабочая среда способна вызвать профессиональную астму при наличии в ней респираторного сенсибилизатора. Он представляет собой вещество, вызывающее необратимую аллергическую реакцию, — аэрозоль или пыль, например.

«Обычно мы воспринимаем офис как безопасную среду, поэтому вполне возможно, что при диагностировании астмы у офисных работников упускаются профессиональные причины. Мы диагностируем растущие случаи профессиональной астмы у пациентов, работающих в офисах, а также выявляем группы случаев в определенных офисах», — подчеркнул Хантли.

Чаще всего астма возникает у офисных работников от условий самого помещения (тонер для принтера, плесень и чистящие средства), от состояния вентиляции плесень в кондиционерах и вентиляционных шахтах), а также от окружения офиса (располагающиеся рядом мастерские, пары краски и выхлоп машин).

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