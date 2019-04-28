Найдена смертельная опасность стресса на работе и недосыпа

Немецкие ученые объявили, что недосып и стресс на работе в среднем в три раза повышают риск смерти от сердечно-сосудистых причин у работников с гипертонией. Результаты исследования, проведенного специалистами Мюнхенского технического университета, представлены в пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!.

Участниками эксперимента стали люди с гипертонией в возрасте от 25 до 65 лет. За ними наблюдали в течение 18 лет. По истечении этого срока выяснилось, что работающие на нервной работе умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6 раза чаще. Если у испытуемых был недостаток сна, риск преждевременной смерти возрастал втрое.

Зимой 2018 года ученые Кельнского университета (Германия) пришли к выводу, что человек, страдающий от недостатка сна, более склонен к употреблению вредной пищи и лишнему весу. Исследование показало, что потеря сна повышает субъективную ценность пищи по сравнению с несъедобными вещами. Ученые полагают, что это чревато риском переедания и ожирения.

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