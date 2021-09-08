Белорусские силовики разогнали собрание медитирующих

Под Борисовом белорусские силовики разогнали около 70 человек, практиковавших випассану

В лагере под Борисовом белорусские силовики разогнали собрание людей, практикующих буддийскую медитацию. Об этом пишет издание «Медиазона Беларусь».

По словам одного из участников мероприятия, утром 5 сентября он вместе с остальными медитирующими практиковал випассану, однако к ним заявились двое людей в кепках с изображением флага Белоруссии и 10-15 полицейских с дубинками.

В медитации участвовали около 70 человек, в том числе иностранные граждане. Всех их правоохранители собрали в одном помещении, после чего вывезли организаторов и иностранцев в районное отделение полиции, где расспросили о происходящем в лагере.

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Позднее силовики отпустили всех участников мероприятия и настоятельно порекомендовали им покинуть лагерь в течение трех часов во избежание «проблем». По информации собеседника издания, на организаторов были составлены протоколы по статье 24.23 («Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий») КоАП Белоруссии.

В мае в Минске правоохранители задержали участника велогонки Minsk Fixed Gear за футболку с надписью «диктатору место в пекле» и портретом президента страны Александра Лукашенко. Вместе с ним на старте заезда были задержаны еще 20 велосипедистов. Позднее всех их обвинили в проведении несанкционированного мероприятия и дали им по 15 суток ареста, а против мужчины в футболке с Лукашенко также возбудили уголовное дело об оскорблении президента.