В Белоруссии велосипедиста посадили на 15 суток за футболку с Лукашенко

Белорусские силовики задержали 31-летнего велосипедиста за футболку с надписью «диктатору место в пекле» и портретом президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По сведениям портала, мужчина принимал участие в гонке MINSK FIXED GEAR на Цнянском водохранилище в Минске. Вместе с ним на старте заезда были задержаны еще 20 велосипедистов, которых позже обвинили в проведении несанкционированного мероприятия.

Все они получили по 15 суток ареста, но против белоруса в футболке также было возбуждено дело об оскорблении президента. Теперь ему грозит до двух лет тюремного заключения. Велосипед мужчины в рамках уголовного процесса был изъят.

Ранее сообщалось, что суд в Минске приговорил белоруса к 15 суткам ареста за то, что он вывесил в окне своей квартиры канадский флаг. Полиция заставила его написать объяснительную, почему он разместил на своем окне символику другой страны. Мужчина заверил, что сделал это, так как болел за канадскую сборную во время молодежного чемпионата мира по хоккею.