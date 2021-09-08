В Польше модернизировали советскую БМП

На международной оборонной выставке MSPO-2021 в Польше представили модернизированную советскую боевую машину пехоты БМП. Компания WZM S. A. продемонстрировала новую версию машины с модернизированным корпусом и башней, сообщает портал Defence 24.

В основе новой модели лежит боевая машина пехоты BWP-1, которая представляет собой лицензионную копию советской БМП-1. Польские конструкторы увеличили корпус машины, подняв уровень крыши. Также в модернизированной БМП переместили топливные баки, и убрали основание башни. Это позволило увеличить объемы десантного отделения и улучшить условия работы экипажа.

Баллистическая защита модернизированной машины соответствует третьему уровню STANAG 4569, что обеспечивает защиту от огня бронебойных пуль патрона калибра 7,62 на 39 миллиметров. Опционально защищенность можно повысить до четвертого уровня, что позволит выдерживать обстрел бронебойными пулями снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов.

Машина получила систему кругового обзора, которая повышает ситуационную осведомленность экипажа. Модернизированную БМП оснастили новыми системами связи, кондиционирования воздуха и противопожарным оборудованием. Также БМП получила систему предупреждения о лазерном облучении SSP-1 Obra 3, которая маскирует машину от систем наведения противотанковых ракет.

По желанию заказчика стандартный двигатель может уступить место немецкому силовому агрегату MTU 6R 106 TD21 мощностью в 326 лошадиных сил. В свою очередь, стандартную башню заменили необитаемым боевым модулем John Cockerill 1030. Машина может оснащаться орудием Bushmaster Mk 44 калибра 30 или 40 миллиметров. Основное орудие дополнено спаренным пулеметом и пусковой установкой противотанковых управляемых ракет.

Авторы Defense 24 отмечают, что прототип модернизированной БМП уже прошел многочисленные испытания. Если военные заинтересуются модернизированной машиной, она станет промежуточным вариантом между устаревшими модификациями BWP-1 и перспективной БМП Borsuk.

Ранее стало известно о начале испытаний перспективной бронетехники на колесной платформе «Бумеранг». Бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17 вышли на госиспытания. После их завершения опытно-промышленная партия машин отправится в войска.