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Motorola показала зарядку смартфонов на расстоянии

Motorola изобрела станцию для одновременной зарядки нескольких гаджетов на расстоянии
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Кадр: Androidauthority.com

Компания Motorola представила гаджет, способный заряжать несколько устройств на расстоянии. Об этом сообщает издание Android Authority.

Аппарат получил название Space Charging. Он представляет из себя станцию, обеспечивающую зарядку беспроводным способом любых совместимых устройств, находящихся в радиусе трех метров. На показанном компанией видео станция успешно подпитывает энергией четыре смартфона, распложенных рядом с устройством.

В описании концептуального продукта говорится, что девайс имеет порядка 1600 микроантенн, которые направляют энергию в разные стороны от прибора. Ток может проходить сквозь бумагу, кожу и прочие подобные материалы. Зарядка автоматически приостанавливается при обнаружении поблизости признаков человеческого тела.

По словам инсайдера Digital Chat Station, Space Charging может заряжать смартфоны с максимальной мощностью до пяти ватт. В таком случае устройства с аккумулятором емкостью на четыре и пять тысяч миллиампер-часов будут заряжаться до ста процентов за, примерно, несколько часов. При этом станцию Motorola можно эффектно использовать для пополнении энергии в батареях смарт-часов или беспроводных наушников.

Ранее специалисты из Японии и США разработали способ беспроводной зарядки, который позволит заряжать портативную электронику в любом месте комнаты. Уточняется, что принимать энергию устройство может в любом месте помещения, даже в движении.

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