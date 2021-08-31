Разработан новый способ беспроводной зарядки

Исследователи из Японии и США разработали способ беспроводной зарядки, который позволит заряжать портативную электронику в любом месте комнаты. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Electronics.

Материалы по теме Универсальный солдат Способен ли планшет заменить компьютер: обзор Huawei MatePad Pro Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Технологии беспроводной зарядки уже позволяют питать гаджеты — однако те должны находиться в неподвижном состоянии на расстоянии нескольких сантиметров от зарядной станции. Исследователи из Токийского и Мичиганского университетов разработали так называемый метод мультмодального квазистатичного полостного резонанса, позволяющий сделать из комнаты единую систему беспроводной передачи энергии.

В этом методе встроенные в стены проводящие поверхности создают трехмерные силовые линии магнитного поля, которые позволяют передавать свыше 50 ватт электроэнергии на устройства в комнате три на три на расстояние два метра. Принимать ее устройство может в любом месте помещения, даже будучи в движении, — однако для этого прикрепленные к нему приемные катушки должны быть расположены под правильным углом к магнитному полю.

Минимальная эффективность передачи электроэнергии таким способом составляет 37 процентов — а на большей части пространства комнаты она превышает 50 процентов. Разработчики подчеркивают, что их способ безопасен — установленные ими показатели передачи энергии биологическим тканям не превышают нормативы для облучения магнитными полями, установленные Федеральной комиссией по связи США и Институтом инженеров электротехники и электроники.

