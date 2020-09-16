Huawei придумала способ заряжать смартфоны на расстоянии

Huawei рассказала о новом способе беспроводной зарядки смартфонов. Об этом сообщает издание Pocketnow, в распоряжении которого оказался соответствующий патент.

Описанная в документации технология позволяет пополнять заряд устройств на расстоянии, например, в пределах одного помещения. Зарядный модуль, расположенный на виду и подключенный к розетке, отправляет на находящиеся в его поле действия девайсы электронный заряд. Передача энергии осуществляется посредством лазера. При этом пользователям не нужно беспокоиться об уровне заряда аккумулятора своих гаджетов, так как процесс зарядки происходит постоянно.

В описании патента говорится, что небольшая передающая и приемная мощность придуманного девайса позволяет использовать его для передачи энергии на средние и большие расстояния. Huawei уверена, что с помощью лазера можно заряжать как небольшие бытовые приборы, так и крупные беспилотные летательные аппараты.

По словам специалистов компании, которые приводятся в патенте, единственным видимым недостатком технологии является риск поражения лазером глаз людей и животных. Инженеры Huawei пообещали решить эту проблему.

Сроки появление первых основанных на технологии прототипов зарядных устройств не сообщаются. Журналисты обратили внимание, что патент был подан в сентябре 2019 года, но появился в сети лишь спустя год.