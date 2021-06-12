Китайская компания Xiaomi выпустит смартфон без единого разъема, зарядка будет осуществляться беспроводным способом. Об этом сообщает издание Gizmochina.

Возможность создания смартфона без портов и разъемов обсуждалась на презентации новой технологии компании — проводной и беспроводной HyperCharge.

При беспроводной зарядке совместимый блок может подавать на смартфон мощность до 120 ватт. Создатели технологии заявили, что Xiaomi выпустит смартфон без USB-С уже в 2022 году. Также в компании назвали «единственную» причину, по которой проводная зарядка по-прежнему является основным методом питания: технология беспроводной зарядки пока несовершенна, как и инфраструктура для нее.

Ранее в июне были названы самые популярные смартфоны из Китая. Xiaomi Poco X3 Pro оказался самым популярным смартфоном с AliExpress в России. На второе и третье места аналитики поместили Xiaomi Redmi Note 10 Pro и Xiaomi Poco F3 5G соответственно. Замыкают топ-5 Xiaomi Poco M3 и Xiaomi Mi 11.

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