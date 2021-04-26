У Xiaomi Mi 11 обнаружили неисправимый дефект

Владельцы флагмана Xiaomi пожаловались на серьезную поломку устройства. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Журналисты обнаружили комментарии под записями главы компании Лея Цзюня (Lei Jun) в соцсетях. Многие пользователи сообщают руководителю Xiaomi о том, что их смартфоны пришли в негодность. Обладатели Xiaomi Mi 11 жалуются на некий неисправимый дефект, из-за которого буквально сгорает материнская плата телефона.

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Также многие покупатели флагмана сообщают о том, что устройство сильно нагревается при выполнении тех или иных задач. По мнению специалистов, проблема может быть связана с системой теплоотвода. На момент написания заметки ни Цзюнь, ни его компания официально не отреагировали на жалобы клиентов.

Кроме того, авторы напомнили о том, что некоторые пользователи Xiaomi Mi 11 жаловались на высокое энергопотребление смартфона и сокращенное время автономной работы. Например, обладатели флагмана рассказывали, что не могут запускать на телефоне игры, так как спустя несколько минут его корпус нагревается настолько, что обжигает руки.

Xiaomi Mi 11 был представлен в конце 2020 года. Аппарат получил 6,81-дюймовый AMOLED-экран, флагманский процессор Snapdragon 888, от восьми гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей.

В середине марта энтузиасты iFixit разобрали смартфон Xiaomi и рассказали о его устройстве. Специалисты выяснили, что болты, на которые крепятся компоненты Mi 11, однотипны и могут быть откручены стандартной крестовой отверткой.