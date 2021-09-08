Бывшему депутату Госдумы вынесли приговор за хищение двух миллиардов рублей

Бывшего депутата Госдумы Варашавского приговорили к семи годам колонии за хищение у банка

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Варшавскому за хищение 2,5 миллиарда рублей у банка «Петрокоммерц». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Варшавского признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Варшавского задержали в марте 2018 года. По версии следствия, в 2012 году «Петрокоммерц» выдал кредит Златоустовскому металлургическому заводу, чьим собственником был Варшавский. Вину в мошенничестве он отрицает.

В декабре 2019 года Ленинский районный суд в Ростовской области приговорил бывшего депутата к трем с половиной годам лишения свободы за уклонение от уплаты налога на прибыль организацией на 490 миллионов рублей.

В сентябре 2020 года Лефортовский суд Москвы взыскал с него задолженность по кредиту более восьми миллиардов рублей по требованию «Национальный банк "Траст"».

Вадим Варшавский был депутатом Государственной Думы четвертого и пятого созывов (с 2005 по 2011 годы).