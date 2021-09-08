Россиянам пригрозили статьей за публикацию фотографий в интернете

Россиянам, привыкшим размещать в социальных сетях различные фотографии событий из их жизни, может грозить уголовная статья, рассказала РИА Новости директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова, призывающая тщательнее выбирать, какими кадрами делиться с общественностью.

«Например, сын посылает маме свое фото со службы в армии на фоне БТР, школьник, увлеченный историей, выкладывает фото Гитлера, полицейский публикует забавные фото с коллегами в процессе отмечания профессионального праздника, а кто-то гордится своими успехами у противоположного пола и шлет интимные фото друзьям. Что из перечисленного является нарушением закона? Все!» — сообщила юрист.

Она напомнила пользователям интернета, что в соцсетях и мессенджерах запрещено публиковать определенные изображения и видео других людей без их согласия, порнографию, посты с призывами к экстремизму, терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения, составляющие гостайну или порочащие облик органа власти.

Однако, существуют исключения из правил, отметила Хомякова. «Разрешается публикация изображений и фотографий без согласия (статья 152.1 ГК), когда владелец фото позировал за деньги или фото сделано случайно, в общественном месте, где изображение конкретного лица не является целью публикации, или если размещение фотографии сделано в интересах государства или общества», — пояснила она.

Материалы эротического или порнографического характера можно публиковать случаях, если те представляют собой художественную или научную ценность и имеют сюжет (для определения чего назначается искусствоведческая экспертиза). Однако в любом из этих случаев запрещено участие несовершеннолетних.

«Что касается чужих фото, размещенных в соцсетях, то прежде чем скачивать их, нужно ознакомиться с пользовательским соглашением, а также проверить настройки приватности конкретного профиля. Если окажется, что заимствование изображений не предусмотрено настройками и (или) правилами конкретной соцсети, может быть возбуждено уголовное дело», — подытожила специалист.

Ранее в Великобритании женщина обнаружила подозрительные фотографии мужа и узнала, что у него есть вторая семья. На снимках ее муж был запечатлен с незнакомыми ей женщиной и детьми. Особенно ее смутило то, что девочка была очень похожа на ее мужа.