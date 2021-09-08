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Кандидат в канцлеры ФРГ выступила против американского ядерного оружия в Европе

Кандидат в канцлеры ФРГ Бербок: Европа и Германия должны быть частью ядерного разоружения
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Фото: Michele Tantussi / Reuters

Кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «зеленых» Анналена Бербок выступила против содержания в Европе ядерного оружия США. Об этом она заявила в эфире немецкого телеканала ARD.

Говоря о переговорах по ядерному оружию между США и Россией, Бербок отметила, что Германия должна стать частью этого процесса. «В том числе применительно к американскому атомному оружию здесь, в Германии, и во всей Европе», — добавила политик. По ее словам, у Берлина сейчас есть для этого окно возможностей, и его нужно использовать.

Бербок заверила, что если она победит на выборах в Бундестаг или займет место в правящей коалиции, она будет настаивать на том, чтобы США вывезли свой ядерный арсенал с территории Германии.

Ранее она заявила, что после в случае своей победы на выборах в Германии будет бороться за гендерную нейтральность немецкого языка. Она считает, что таким образом сможет проводить политику от имени всех граждан. По ее мнению язык должен быть толерантным ко всем личностям.

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