Apple изобрела компьютер из стекла

Компания Apple запатентовала компьютер iMac, корпус которого изготовлен из цельного куска стекла. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Новое изобретение заметили на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). Устройство представляет из себя компьютер-моноблок, состоящий из цельного куска стекла, изогнутого к нижней части. Девайс имеет дисплей и клавиатуру, расположенные на единой подложке. Процессор, материнская плата, оперативная памяти и прочие компоненты устройства находятся внутри корпуса.

В нижней части и сзади компьютера находится подставка, позволяющая конструкции держаться ровно на горизонтальной поверхности. Судя по всему, экран девайса создан на базе гибкой OLED-панели, так как дисплей немного изогнут в нижней части.

Инженеры Apple описали способ, с помощью которого компания намерена производить стекло для компьютера. Стеклянный корпус может быть изготовлен из прозрачных, покрытых, окрашенных или других материалов, обработанных для получения непрозрачного компонента. Корпус частично состоит из полупрозрачных полимеров и полупрозрачной керамики.

Актуальные компьютеры американского бренда основаны на цельном куске отшлифованного алюминия. Стеклянный корпус применяется в других устройствах, например в iPhone.

Ранее Apple запатентовала смартфон, который можно управлять дыханием. Инженеры компании предусмотрели возможность управления функциями iPhone, когда обе руки пользователя заняты.