Владельцам iPhone предложат подуть на смартфон

Apple изобрела технологию, позволяющую управлять смартфоном или часами дыханием. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Патентную заявку от американской компании обнаружили на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO). В ней говорится о новом способе взаимодействия с гаджетами посредством дыхания. Инженеры Apple предложили дуть на iPhone или Apple Watch, чтобы выполнить определенные команды, например, принять входящий звонок или открыть сообщение.

В описании патента говорится, что «портативным электронным устройствам часто требуется основная рука пользователя, чтобы держать или носить гаджет, и вторая рука, чтобы физически взаимодействовать с другим девайсом». Таким образом, Apple предусматривает возможность управления функциями устройств, когда обе руки заняты.

«Ни один потребитель не хочет, чтобы пользовательский опыт снизился из-за их неспособности взаимодействовать со своими часами или телефоном с занятыми руками», — заметили журналисты. Патент был зарегистрирован в USPTO 30 марта 2020 года, однако его опубликовали только сейчас. Авторы полагают, что появление описанной функции в новых устройствах в ближайшее время маловероятно.

В начале августа журналисты обратили внимание на патент от Apple, в котором описывается функция самодиагностики повреждений на iPhone. В частности, устройство будет анализировать целостность дисплея смартфона и уведомлять пользователя о нарушениях.