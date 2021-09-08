Гвен Стефани засняли у частного самолета в наряде в стиле 1990-х

Американская певица и актриса Гвен Стефани появилась на публике в наряде из 1990-х и подверглась критике в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 51-летнюю знаменитость в аэропорту Лос-Анджелеса, когда она выходила из частного самолета. Исполнительница была одета в вещи в стиле гранж, а именно, объемную клетчатую рубашку красного цвета, рваные джинсы светло-голубого цвета и слипоны бренда Vans. Ее образ дополнили солнцезащитные очки круглой формы.

Читатели издания обругали внешний вид Стефани. «Она выкапывает себе одежду из мусорных баков по всему городу, чтобы выглядеть молодо», «Ее джинсы выглядят так, будто сохранились с 50-х годов», «Она одевается либо в нелепые джинсовые костюмы, либо выбирает гламурные клоунские наряды», «Гвен всегда отвратительно одевается», — высказывались они.

В мае Гвен Стефани стала объектом насмешек в сети из-за нелепой челки. Звезда сфотографировала себя в блестящих кроп-топе, ткань которого просвечивает бюстгальтер, и мини-юбке. На кадре видно, что она отстригла короткую челку, оставив обрамляющие лицо пряди, и выкрасила их вместе с волосами по всей длине в черный цвет.

