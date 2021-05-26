Гвен Стефани стала объектом насмешек в сети из-за нелепой челки

Американская певица и актриса Гвен Стефани поделилась фотографией с новой стрижкой и стала объектом насмешек в сети. Соответствующие снимок и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

51-летняя знаменитость сфотографировалась на съемочной площадке вокального телепроекта The Voice в блестящих кроп-топе, ткань которого просвечивает бюстгальтер, и мини-юбке. Стефани продемонстрировала изменившуюся прическу: она отстригла короткую челку, оставив обрамляющие лицо пряди, и выкрасила их вместе с волосами по всей длине в черный цвет. Кроме того, пряди на висках Стефани обесцвечены, из-за чего кажется, что на этой части головы волосяной покров отсутствует.

Публикация набрала более 107 тысяч лайков. Фанаты принялись обсуждать изменения во внешности артистки, и некоторые из них сочли ее стрижку нелепой. «Я твой большой поклонник, но мне не нравится этот образ. Ты выглядишь немного устрашающе», «Гвен, мне очень жаль, но твоя новая стрижка ужасна», «Мне совсем не нравится прическа. В остальном ты красивая», «О, нет! Твоя челка просто нелепая», «Уродливый образ», — негодовали они.

В апреле Гвен Стефани снялась в наряде из клипа на песню Don't Speak 25-летней давности и удивила фанатов. Бывшая солистка группы No Doubt засняла себя в том же синем мини-платье в мелкий горох, сетчатых колготках и белых остроносых ботинках на каблуках.