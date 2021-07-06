Раскрыты секретные детали свадебного наряда Гвен Стефани

Журналисты раскрыли секретные детали подвенечного образа поп-исполнительницы Гвен Стефани. Соответствующий материал публикует People.

Певица выбрала для торжества два разных платья, созданные американским модельером Верой Вонг. Стефани опубликовала снимки со свадьбы, на одном из которых запечатлена ее длинная кружевная фата. Отмечается, что на подол фаты нанесены имена ее возлюбленного Блейка (Blake) и троих детей Кингстона (Kingston), Зумы (Zuma) и Аполло (Apollo).

По информации издания, на церемонию бракосочетания исполнительница решила надеть короткий наряд. Фотограф запечатлел ее в часовне в платье, верх которого выполнен в виде корсета, а низ — из юбки-пачки. При этом на подол вещи пришиты три декоративные птицы, символизирующие детей Стефани. Ее образ дополнили бант на голове, а также ковбойские сапоги на шпильке.

Тайная свадьба 51-летней Гвен Стефани и 45-летнего Блейка Шелтона состоялась в субботу, 3 июля, на ранчо музыканта в американском штате Оклахома. Известно, что ранее он построил там часовню специально для проведения церемонии бракосочетания. Мероприятие было скромным, поскольку пара решила не подвергать риску родственников и друзей во время пандемии коронавируса.

Звездная пара впервые встретилась на съемках американского шоу «Голос» в 2015 году. Тогда же Шелтон развелся со второй женой после четырех лет брака, а спустя несколько недель Стефани объявила о разводе с мужем Гэвином Россдейлом, с которым прожила 13 лет и воспитывала троих детей.