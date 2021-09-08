Умер штурмовавший дворец Амина ветеран «Альфы»

На 74-м году жизни умер полковник в отставке, ветеран спецподразделения «Альфа» Геннадий Кузнецов, сообщает Ассоциация ветеранов подразделения.

Кузнецов в составе известного спецподразделения «Гром» («Альфа») участвовал в знаменитом штурме дворца Хафизуллы Амина в Афганистане в 1979 году. В ходе него он был тяжело ранен в бедро, и позднее награжден орденом Красного Знамени.

Кузнецов родился 10 марта 1948 года в Москве. В 1974 году после окончания вуза и службы в парашютно-десантном взводе его пригласили в КГБ, где он стал одним из 30 сотрудников группы «А» Седьмого управления КГБ СССР, составивших первый набор подразделения.

После штурма дворца неоднократно бывал на афганской войне, где «проверял в реальных условиях войны пришедшую в группу молодежь, отрабатывал с ней все необходимые для бойца спецназа профессиональные навыки». Впоследствии стал первым командиром созданного подразделения «Альфы» в Краснодаре, после окончания в 2001 году госслужбы возглавлял службу безопасности «АвтоВАЗа», где, как отмечает Ассоциация ветеранов, «ему удалось вытеснить с завода криминальные структуры».

Штурм дворца Тадж-Бек революционного лидера Афганистана Амина 27 декабря 1979 года называют началом афганской войны и одной из самых известных операций «Альфы».