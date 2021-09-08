Кайли Дженнер официально подтвердила вторую беременность

Видео: @kyliejenner

Сестра звезды американского реалити-шоу Ким Кардашьян (Kim Kardashian West), модель Кайли Дженнер (Kylie Jenner), рассказала, что беременна вторым ребенком от рэпера Трэвиса Скотта (Travis Scott), она опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте.

24-летняя звезда официально подтвердила догадки фанатов. Она поделилась в социальной сети коротким роликом, в котором показала положительный тест на беременность. На кадрах также запечатлены отец будущего ребенка со старшей дочерью, трехлетней Сторми Уэбстер (Stormi Webster). На видео Дженнер сняла свой поход в кабинет УЗИ, а также показала округлившийся живот. На каком сроке находится девушка, и когда звезды станут родителями во второй раз, пока неизвестно.

Сестры прокомментировали новость и признались, что рады за нее. «Плачу!» — заявила Ким Кардашьян. «Я не могу с этим справиться!» — добавила супермодель Кендалл Джнннер (Kendall Jenner).

Ранее поклонники заподозрили телезвезду и предпринимательницу в беременности по старому маникюру. Фанаты усомнились в актуальности публикации Дженнер. Многие отметили, что с этим же маникюром звезда появлялась на фото два месяца назад.