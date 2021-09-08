Россиянин в суде сделал предложение напавшей на него возлюбленной

В суде Новосибирска потерпевший после вынесения приговора подсудимой предложил ей выйти за него замуж. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По версии следствия, пара поссорилась, и в ходе конфликта россиянка, ранее уже судимая за убийство, схватила нож и напала на возлюбленного. На суде они утверждали, что мужчина сам упал на нож. 31-летнюю женщину признали виновной и приговорили к четырем годам колонии. Сразу после оглашения приговора потерпевший сделал ей предложение, на что она ответила согласием.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 20-летняя учительница приревновала 17-летнего студента и попыталась зарезать его. Причиной конфликта стало желание студента прекратить их отношения. Между молодыми людьми началась ссора, во время которой девушка взяла нож и нанесла возлюбленному несколько ударов в грудь. В результате обоих госпитализировали с ножевыми ранениями.