Россиянам назвали запрещенные для инвестиций деньги

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян в беседе с агентством «Прайм» рассказал, какие деньги россиянам запрещено инвестировать.

Эксперт назвал главное правило инвестирования: чтобы получить доход, вкладывать можно только собственные средства, но не заемные. По его словам, такое правило работает даже в случае, если инвестиции приносят повышенный доход, поскольку процентная ставка по кредитам достаточно высока.

Так, если говорить о низкорисковых инвестициях в ценные бумаги, например, облигациях, по которым есть гарантированный доход независимо от ситуации, то процентная прибыль по ним не окажется намного выше по сравнению с банковскими вкладами.

Если речь идет об акциях, в таком случае итоговая прибыль может быть выше. Однако для ее получения необходимо грамотно сформировать портфель, диверсифицировать его, предусмотреть защитные активы. «Также в случае с акциями можно не только заработать, но и уйти в минус. При использовании кредитных средств это будет гораздо обиднее», — сказал Григорян.

Кроме того, наличие кредита накладывает на заемщика определенные обязательства, за исполнением которых будет следить финансовая организация независимо от результатов инвестирования.

Кроме того, невыгодно инвестировать, если есть непогашенные кредиты. В таком случае средства лучше направить на их погашение, а уже затем вкладывать. Однако исключением может быть ипотека с необременительным платежом, поскольку мало у кого существует возможность закрыть кредит в короткий срок, а регулярные инвестиции в будущем могут принести большую прибыль, чем частичное досрочное погашение.

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