Премьер Польши заявил о желании России превратить соседей в марионетки

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в желании подчинить себе соседние страны и сделать их своими марионетками. Заявление политика опубликовано в издании Postimees, цитаты приводит RT.

В связи с этим премьер заявил, что Польша и страны Прибалтики должны сохранять бдительность, учитывая то, что «независимость никому не дана навсегда».

«Значение нашего региона сегодня нельзя переоценить. На плечи Польши и стран Прибалтики возлагается общая ответственность за безопасность всего Евроатлантического региона... На наших глазах демоны истории могут проснуться в любой момент», — написал Моравецкий. RT предполагает, что так политик намекает на влияние Кремля.

Ранее Моравецкий также говорил о том, что Россия будет наращивать число вооружений на деньги, полученные от эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Варшава неоднократно высказывала опасения по поводу того, что завершение проекта угрожает безопасности Европейского союза. В связи с этим польские власти критиковали США и Германию, которые якобы не делают ничего для предотвращения возможных проблем.