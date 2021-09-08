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Талибы захватили норвежское посольство в Кабуле

Талибы ворвались в посольство Норвегии в Кабуле ради уничтожения вина и детских книг
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Фото: Reuters

Боевики террористического движения «Талибан» (движение запрещено в РФ) ворвались в посольство Норвегии в афганской столице. Об этом в своем Twitter сообщил посол Норвегии в Иране Сигвальд Томин Хауге.

По его словам, экстремисты пообещали позже вернуть здание, но сперва они собираются разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. «Видимо, оружие они считают менее опасным», — отметил дипломат.

7 сентября сообщалось, что у входа в американское посольство в Кабуле появилось крупное изображение флага «Талибана». Как пишет New York Post, изображение флага движения — это провокация. Издание подчеркивает, что здание посольства обычно считается собственностью государства, дипмиссия которого там работает. Однако Госдепартамент США отклонил просьбу талибов о продолжении работы дипведомства после вывода военного контингента и перевез дипломатов в Доху.

Ранее боевики «Талибана» призвали иностранные дипмиссии возобновить работу на территории страны. Представитель талибов заявил, что посольствам других стран в Афганистане и их сотрудникам на данный момент ничего не угрожает. «Мы приветствуем страны, которые сохранили свои посольства в Кабуле, и призываем те государства, которые эвакуировали свои дипмиссии, вновь их открыть», — заключил он.

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