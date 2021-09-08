Выявлена вероятная причина развития ожирения

Исследователи из Великобритании и Польши выяснили, что потребление пищи с высоким содержанием жиров является причиной активизации в мозге крыс группы нейронов, контролирующей чувство насыщения, что приводит к перееданию и развитию ожирения. Статья ученых опубликована в The Journal of Physiology.

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Ученые из Бристольского и Ягеллонского университетов провели эксперимент на двух группах крыс — на сбалансированной (где на жир приходилось 10 процентов калорий) и на богатой жирами (более 70 процентов калорий) диетах. Питание грызунов круглосуточно отслеживали на протяжении четырех недель.

Проведенные исследователями электрофизиологические наблюдения за активностью нейронов крыс позволили исследователям выявить изменения их циркадных ритмов и реакцию на связанные с диетой гормоны. Выяснилось, что у крыс с богатой жирами диетой менялся как дневной ритм нейронов дорсального комплекса блуждающего нерва, регулирующих насыщение, так и их реакция на гормоны, связанные с чувством аппетита. Пик активности нейронов приходился на вечер. К концу исследования крысы сильно набирали вес.

Кроме того, выяснилось, что ожирение притупило суточные ритмы приема пищи и выброс гормонов, связанных с приемом пищи.