В Крыму обратились к ООН из-за диверсии Украины на газопроводе

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс обратился к ООН с просьбой отреагировать на диверсию, которую устроили спецслужбы Украины в Крыму на газопроводе, и осудить киевские власти за политику террора. Об этом он заявил РИА Новости.

«Данный вопрос должен быть поднят на заседании Совета Безопасности ООН. Политике произвола киевских властей пора положить конец», — сказал Фикс, отметив, что ожидать реакции западных стран на диверсию Украины вряд ли стоит.

Он выразил сожаление, что страны Запада, как показывает практика, «не реагируют на бандитские дела, которые делает Украина в отношении Крыма», однако последует реакция реакция правоохранительных органов России. «Негодяи, которые совершили это преступление, понесут заслушанное наказание. Это будет ответ Украине на все их попытки навредить крымчанам», — сказал вице-спикер.

Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что взрыв на газопроводе в Крыму, совершенный 23 августа, организовало Главное управление разведки Украины. По уголовному делу арестованы трое подозреваемых. Как установили российские спецслужбы, к диверсии причастна оперативная служба «Таврия» — территориальное подразделение разведки минобороны Украины в Херсоне — с участием организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в России).