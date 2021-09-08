На границе с Латвией афганец бросился под колеса фуры

Афганец бросился под фуру на границе с Латвией. Об этом Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел 3 сентября на территории пропускного пункта Григоровщина-Патерниеки на белорусско-латвийской границе. В тот день туда прибыли пять граждан Афганистана с 10 детьми. Они в десятый раз ходатайствовали о предоставлении им статуса беженцев в Латвии.

Чтобы привлечь внимание к нежеланию латвийской стороны принимать афганских беженцев, один из мигрантов бросился под колеса грузовика, ехавшего из Латвии в Белоруссию. На происходящее отреагировали белорусские пограничники, которые вовремя остановили фуру. В Госпогранкомитете подчеркнули, что афганец остался жив.

Ранее в Латвии несколько сотен нелегальных мигрантов устроили акцию протеста в центре временного содержания «Муцениеки». Они пригрозили объявить голодовку и потребовали от властей страны отпустить их в Германию. Большую часть нелегалов в центре при этом составляют иракские курды, прибывшие с белорусской территории в обход пограничных пунктов.

Миграционный кризис у восточных границ Европейского союза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, прибывающие со стороны Белоруссии, стали незаконно попадать на территорию Литвы, Латвии и Польши. В происходящем европейские страны обвинили Минск и лично белорусского президента Александра Лукашенко. Предполагается, что руководство Белоруссии использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.