В Польше задержали пособников нелегальной миграции через Белоруссию

В Польше задержали группу пособников нелегальной миграции в Евросоюз через Белоруссию. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что среди задержанных оказались в том числе граждане Польши, Германии, Финляндии, Таджикистана, Сирии и Ирака. Граждан Белоруссии среди них не было. По информации издания, один из задержанных работает в транспортной компании в Варшаве.

Всего задержали шесть человек. Им предъявили обвинения в пособничестве нелегальной миграции граждан. «В основном речь идет о приеме нелегальных иммигрантов и их транспортировке в глубь Польши или других стран», — отметили в Погранслужбе. Остальные подробности правонарушений задержанных на данный момент устанавливаются. Известно, что обвиняемым запретят въезд в Шенгенскую зону на пять лет.

Ранее власти Польши заявили, что на территории Белоруссии находятся более 10 тысяч нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз. Начальник польской пограничной службы генерал Томаш Прага заявил, что в последние дни выросло число попыток незаконного пересечения границы между двумя странами.