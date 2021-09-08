Евросоюз заявил демарш Белоруссии из-за наплыва мигрантов

Представительство Евросоюза в Белоруссии заявило демарш МИД страны из-за наплыва нелегальных мигрантов через границу, который наблюдается в последние месяцы. Об этом 8 сентября сообщается на сайте представительства.

«50-кратное увеличение нерегулярных переходов границы из Беларуси в ЕС не является отражением неспособности властей Беларуси соблюдать свои обязательства в борьбе с незаконной миграцией и торговлей людьми, — сказано в сообщении. — ЕС осуждает использование мигрантов в политических целях и настоятельно призывает власти Беларуси прекратить эту практику».

Евросоюз утверждает, что готов «существенно нарастить» политическое взаимодействие, отраслевое сотрудничество и финансовую помощь Белоруссии, если власти страны прекратят репрессии, проведут свободные и справедливые выборы и гарантируют соблюдение верховенства права и прав человека.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начался после того, как в мае белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов.

