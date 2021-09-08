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Польша захотела посадить на восемь лет скрывающего заразное заболевание туриста

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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Турист, заразившийся коронавирусом, изменил свой тест на COVID-19 и попытался покинуть Польшу с поддельным документом. Он может сесть в тюрьму на срок до восьми лет, пишет Daily Mail.

Заболевшего коронавирусом 39-летнего британского туриста задержали в аэропорту Лодзи при попытке сесть на рейс до Ноттингема с поддельным тестом на COVID-19. Во время паспортного контроля система показала, что мужчина числится в системе как лицо, подлежащее внутренней изоляции до конца недели.

Выяснилось, что путешественник захотел избежать карантина в Польше и побыстрее вернуться домой, поэтому он скрыл настоящий результат анализов и поменял его на отрицательный. Представители пограничной службы отметили, что британец своим поступком поставил под угрозу здоровье 200 человек, включая пассажиров, членов экипажа и персонал аэропорта.

Туриста оштрафовали на 100 фунтов стерлингов (около 10 тысяч рублей). Ему также предъявлено обвинение в создании эпидемиологической угрозы, распространении заразной болезни и подделке документа. Британцу грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до восьми лет.

Ранее в сентябре туристка захотела нелегально пробраться на курорт в обход карантина, предъявив поддельный сертификат о вакцинации, и попалась из-за собственной неграмотности. Так, девушка допустила орфографическую ошибку, перепутала свой домашний адрес и подделала бронь отеля.

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