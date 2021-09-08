Порошенко призвал повысить «цену для Кремля за преступления против Украины»

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поприветствовал продление санкций Европейского союза (ЕС) против России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политик одобрил санкционные меры, введенные Евросоюзом «за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины». По его словам, ограничения стали частью «консолидированного противодействия агрессии», сохраняющегося в течение последних семи лет.

При этом Порошенко призвал украинскую власть «работать над усилением санкционного фронта, укреплением трансатлантической коалиции и повышением цены для Кремля за преступления против Украины».

Ранее стало известно, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза согласовал продление санкций против России. В настоящий момент под ограничения попадают 177 физических и 48 юридических лиц. В отношении них действует запрет на посещение стран ЕС. Кроме того, попавшим в список лицам запрещено передавать денежные средства, а их финансовые активы замораживаются.