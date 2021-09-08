Семь вооруженных американцев попытались пробраться в Афганистан через ОАЭ

Newsweek: семь американцев были арестованы в ОАЭ при попытке попасть в Афганистан

Семь вооруженных американцев из числа гражданских лиц пытались пробраться через Объединенные Арабские Эмираты в Афганистан. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на внутреннюю переписку Госдепартамента США.

Отмечается, что инцидент произошел 31 августа. Группа граждан Соединенных Штатов была задержана и позже освобождена под залог местной полицией в международном аэропорту Дубая после того, как «прибыла на частном самолете с огнестрельным оружием».

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«Пассажиры, как сообщается, планировали оказать помощь в эвакуации из Афганистана, но не имели утвержденных планов дальнейших поездок», — цитирует издание телеграмму Госдепа. Генеральное консульство США взаимодействует с властями по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что власти США не эвакуировали из Афганистана около двух тысяч местных жителей, работавших на американское посольство в Кабуле, и членов их семей. Среди тех, кого не смогли эвакуировать, оказались, в том числе, студенты и выпускники афганского университета, претенденты на получение специальных американских иммиграционных виз, а также сотни бывших бойцов спецподразделений республики, сражавшихся на стороне США.

