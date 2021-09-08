Россияне избавятся от рекламы из банков

Россияне вскоре смогут избавиться от рекламы, исходящей от банков. Финансовым организациям в ближайшее время порекомендуют исключить из кредитного договора с заемщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ, сообщают «Известия».

Письмо Центробанка и ФАС с рекомендацией ужесточить правила рассылки рекламы со дня на день должны разослать участникам финансового рынка, сообщил источник издания. «В проекте письма отмечается, что рекомендации кредиторам по рассылке рекламы составлены для соблюдения прав и законных интересов граждан. Так как на практике возникают случаи, когда условие на распространение такой информации включается в текст кредитного договора или иных документов, оформляемых в финорганизациях при оказании ими услуг. При этом заемщику не предоставляется право отказаться от получения рекламы», — говорится в документе.

Авторы документа посетовали на случаи, когда граждане, заключая договор, не имеют возможности отказаться от рассылки рекламы, отметив, что согласно законодательству, распространение подобной информации допускается только при условии, что адресат предварительно дал свое согласие на ее получение. В ведомствах отметили, что отказ от получения рекламы не должен становиться причиной, по которой клиенту могут отказать в получении кредита или займа.

Пенсионный фонд России (ПФР) в ноябре 2020 года планировал потратить 259,7 миллиона рублей на рекламу в интернете, на радио. Целью проекта было названо объяснение гражданам основных положений и изменений в пенсионном законодательстве и госуслугах ПФР.