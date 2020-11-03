Пенсионный фонд России потратит сотни миллионов рублей на рекламу

Создание аудио- и видеороликов для «проведения информационно-разъяснительной кампании среди населения» обойдется Пенсионному фонду России (ПФР) в сотни миллионов рублей. Такая информация содержится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

На рекламу в интернете, на радио и телевидении организация планирует потратить 259,7 миллиона рублей. Целью проекта названо объяснение гражданам основных положений и изменений в пенсионном законодательстве и госуслугах ПФР.

Видеоролики, причем не анимационные, должны быть показаны на «России 1», Первом и Пятом каналах, РЕН ТВ, НТВ. Аудиореклама предназначена для 15 радиостанций. Также в рамках проекта должны быть созданы баннеры на сайтах.

Предполагается, что реклама на главной странице «Яндекса» будет показана 150 миллионов раз, в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» — 20 миллионов и 8 миллионов соответственно.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России». Поводом стал отказ отменить 100-процентную надбавку за оказание услуг в труднодоступных регионах, хотя компания получила такое предписание.