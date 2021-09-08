Российские заключенные в костюмах ромашек записали видео против суицида

Заключенные исправительной колонии №5 ГУ ФСИН России по Свердловской области совместно с психологами записали мотивационный видеоролик под названием «Жить» в рамках проведения месячной акции «Жизнь» по предотвращению деструктивного поведения осужденных. Об этом сообщается на странице службы исполнения наказаний во «ВКонтакте».

На видео двое осужденных сняты в костюмах ромашек: один из них играет оптимиста, а второй — депрессивного персонажа. В ходе ролика первый герой убеждает второго не отчаиваться в трудных ситуациях и радоваться жизни. Как отметили в ФСИН, видео было создано для трансляции по кабельному телевидению, использования в групповой работе с осужденными, а также в рамках профилактики деструктивного поведения.

В мае прошлого года заключенные колонии в Нижнем Тагиле зачитали рэп про коронавирус и записали видеоклип. Один российский заключенный сочинил текст и исполнил песню, а второй организовал музыкальное сопровождение на баяне.