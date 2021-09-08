Папа Римский подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным

Папа Римский Франциск подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным двух тюрем в Риме

Папа Римский Франциск подарил 15 тысяч порций мороженого заключенным тюрем «Реджина чели» и «Ребиббия» в Риме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ватиканскую службу Папских милостей.

Отмечается, что мороженое осужденным доставил глава службы кардинал Конрад Краевский. В Ватикане подчеркнули, что эта помощь нацелена на возвращение надежды для тысяч людей, которые находятся в местах заключения итальянской столицы.

«В летние месяцы Апостольская Элемозинария не ушла в отпуск, посвящая себя, среди прочего, двум из семи дел милосердия: посещению узников и утешению страждущих», — сказано в заявлении службы. По информации агентства, священнослужители ранее приглашали заключенных на экскурсию по ватиканским музеям, а также помогали бездомным.

1 сентября сообщалось, что Папа Римский прокомментировал ситуацию в Афганистане словами президента России Владимира Путина, но приписал их авторство канцлеру Германии Ангеле Меркель. «Нужно прекратить безответственную политику вмешательства извне, стремление строить в других странах демократию, не учитывая традиции народов», — заявил он, практически дословно процитировав российского лидера.