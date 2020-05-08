Российские заключенные зачитали рэп про коронавирус под баян

Видео: vk.com/ura_ru

Двое заключенных колонии в Нижнем Тагиле зачитали рэп про коронавирус и записали видеоклип. Ролик с названием «Стоп COVID-19» в пятницу, 8 мая, публикует URA.RU.

Один российский заключенный сочинил текст и исполнил песню, а второй организовал музыкальное сопровождение на баяне. В ролике показаны не только сами исполнители, но и сотрудники колонии. Все ходят в масках и перчатках, работникам на входе в учреждение измеряют температуру, в помещениях проводят дезинфекцию.

Авторы трека дают оптимистичный прогноз по борьбе с коронавирусом. «Против вируса восстала вся планета, COVID-19, считай, что тебя нету», — поет заключенный.

За несколько часов клип собрал более 15 тысяч просмотров.

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