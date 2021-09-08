Обнаружен новый признак скорой смерти

Исследователи из США показали, что у людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) выше риск внезапной сердечной смерти. Статья ученых опубликована в Journal of the American Heart Association.

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Внезапная сердечная смерть (ВСС) происходит, когда сердце неожиданно и без предшествующих тому причин перестает биться, вскоре после чего прекращается кровоток к органам. Спасти человека в таком случае можно лишь в течение первых минут. Исследователи проанализировали данные лонгитюдного (долгосрочного) исследования 144 тысяч ветеранов вооруженных сил США, чей средний возраст составил 50 лет. У 30 процентов из них был диагностирован ВИЧ.

За девять лет — с 2003 по 2014 годы — когда за здоровьем ветеранов велось наблюдение, ВСС произошла более чем у трех тысяч человек. У 777 из них (26 процентов) имелся ВИЧ. Оценив влияние сопутствующих факторов, исследователи выяснили, что риск ВСС у инфицированных людей был выше на 14 процентов. При этом существенное влияние оказывал уровень Т-хелперов (одного из типов клеток иммунной системы): если у ВИЧ-инфицированных с низким их содержанием в крови риск ВСС был выше на 57 процентов, то у тех, у кого оно было в норме, повышение не наблюдалось.